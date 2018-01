Ringsted Kommune har meldt sig ind i Landdistrikternes Fællesråd, fortæller borgmester Henrik Hvidesten. pr-foto Foto: Landdistrikternes Fællesråd/Free

Send til din ven. X Artiklen: Ringsted er kommet med i Landdistrikternes Fællesråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted er kommet med i Landdistrikternes Fællesråd

Ringsted - 26. januar 2018 kl. 09:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Kommune er det andet kommunale medlem, der siden årsskiftet er blevet medlem af Landdistrikternes Fællesråd. Umiddelbart før nytår besluttede Mariagerfjord Kommune at melde sig ind i organisationen. Dermed repræsenterer Landdistrikternes Fællesråd 50 kommuner landet over og har altså over halvdelen af landets kommuner i ryggen. Denne styrkeposition glæder formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

- Vi byder Ringsted Kommune og Landsbyforum Ringsted hjerteligt velkommen hos Landdistrikternes Fællesråd og glæder os over, at vi i fællesskab kan arbejde for at skabe yderligere udvikling i de mindre samfund fremover. Skal vi skabe bedre rammer for at bo, leve og arbejde i hele landet, er det fuldstændig afgørende, at vi står sammen. Med over halvdelen af landets kommuner som medlem har vi en stemme, politikerne ikke kan overhøre, siger formand i Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

I Ringsted Kommune er det lokalsamfundene, som har banet vejen for et medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd, oplyser borgmester Henrik Hvidesten (V).

- Vi vil gerne støtte op om det store arbejde, der foregår i vores aktive lokalråd, som har organiseret sig i Landsbyforum. De har anbefalet os at melde os ind i Landdistrikternes Fællesråd, og vi håber herigennem at få et styrket grundlag for at samarbejde med de lokale ildsjæle i hele Ringsted Kommune, siger han og tilføjer:

- Vi håber derudover, at vi blandt andet kan få øget viden om, hvad der sker i andre dele af landet, og hvordan man andre steder finder løsninger, der kan udvikle lokalområderne. Med medlemskabet kan vi samtidig aktivt støtte op om både det lokale og det nationale arbejde for at styrke landområderne.

Det er både Ringsted Kommune og Ringsted Landsbyforum, der har meldt sig ind i Landdistrikternes Fællesråd.

Som Danmarks overordnede landdistriktsorganisation indsamler, deler og kommunikerer Landdistrikternes Fællesråd viden og erfaringer til gavn for landdistrikter og yderområder. Derudover holder rådet løbende arrangementer, møder og netværksaktiviteter for vores medlemskommuner, hvori blandt andet landdistriktskoordinatorer, borgmestre og politikere deltager.