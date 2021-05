Se billedserie Benny Jeppesen, til venstre, og Jørgen Billing fra Club Hot Circle har netop hængt banner op på sommerscenen, og nu er alt klar til SommerRock på Valdemar scenen. Foto: Bodil Pinholt

Ringsted er klar til SommerRock

Ringsted - 30. maj 2021 kl. 12:50 Af Bodil Pinholt

Sidste års succes med SommerRock på sommerscenen ved Sct. Bendts Kirke vender tilbage igen i år for fuld styrke. Musikforeningen Club Hot Circle byder i år på flere koncerter og flere nye navne på plakaten i forhold til sidste år.

Der bliver 12 aftener med pigtrådsrock i Ringsted i år, og ved de 11 rockaftener er der to navne på plakaten. Det er primært grupper med lokalet islæt. En del af de optrædende er nye i den sammenhæng.

- Jeg synes vi har fornyet os. Jeg har en kærlighed til de lokale grupper. De skal have en chance, siger Jørgen Billing, der er initiativtager til SommerRock og i øvrigt også er udøvende musiker.

Han spiller i to bands, "Scouts" og "Steamrollers".

- Det er erfarne grupper, som spiller pigtrådsrock fra 1960'erne og 1970'erne. De lokale grupper er Horse Power, Songs2U, Hicks, Happy Hour, Yes2Day, Scouts, De Kåde Kustoder, Straight Forward, Grand Uncles, Group Busstop, Blodets Bånd og Streamrollers. De øvrige bands, der spiller er New Alentions, Claus Nielsen, Beatles Revival, Mansfield, Sticky Fingers, Tomboola Band, Chimbo's Revival, Thomstone Shadows, Abbacz, Status Quover og Keen on Queen, oplyser Jørgen Billing.

Horse Power og New Valentions lægger ud fredag den 11. juni, og herefter går det slag i slag til og med den 3. september.

Alle koncerter afvikles fredage. Club Hot Circle har haft en afstemning på Facebook om, hvilke dage folk foretrækker at gå til SommerRock. Det er helt klart om fredagen.

SommerRock blev afviklet for første gang i 2020, og selv om det var i coronaens skygge med håndsprit og afstand, så blev det en succes.

- Jeg tror det kom bag på os med den succes, vi fik sidste år, siger Benny Jeppesen, som er bestyrelsesmedlem i Club Hot Circle.

- Det var rigtig velbesøgt. Selv på en regnvejrsdag kom der 150. Jeg var godt tilfreds. Der var en fin stemning, fortæller Jørgen Billing.

Der var kun en enkelt aflysning sidste år, og det var fordi der pludselig var mange smittede med corona i Ringsted - på slagteriet.

- Det var ingen mistanke om, at nogen som helst var blevet smittet oppe hos os, siger Jørgen Billing.

Publikum måtte sidde med afstand, og man måtte kun rejse sig for at gå i baren.

- Mange udtrykte, at det ville være dejligt, hvis man kunne danse. Det kan være, det kan lade sig gøre i år, siger Jørgen Billing.

- Jeg tror, der er et opsparet behov for at komme ud og være normal igen.

Koncerterne bliver selvfølgelig afviklet under de gældende corona-restriktioner.

Koncerterne bliver afviklet på Valdemar scenen ved Sct. Bendts Kirke.

Det bliver med nogenlunde samme opsætning som sidst med et indhegnet område med bænke og en scene.

Der kræves billet for at komme ind, og i år kommer det til at foregå således, at man køber en drinkkupon, som så kan veksles i baren.

Og det er en god idé at gå i baren mere end én gang, for indtægter fra baren er SommerRocks økonomiske grundlag.

Sidste år var billetterne helt gratis, og selv om der nogle aftener blev meldt udsolgt, så oplevede arrangørerne alligevel, at der var ledige pladser på tilskuerrækkerne. Det vil man forsøge at undgå i år, og derfor betaler man for en drinkkupon.

- Vi kører billetter, så har man en sporingsliste. Hvis der skulle opstå noget, kan der laves en lynhurtig smittesporing, oplyser Jørgen Billing.

- Vi vil meget gerne gøre det her lovligt og rigtigt, understreger han.

SommerRock har selv arrangeret sig med frivillige, der står ved indgangen og tjekker billetter og coronapas.

- Vi går og håber på, at det bliver lavet om til at være coronaansvarlig, siger Benny Jeppesen.

Det vil tiden vise.