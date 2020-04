PÅ SYGEHUSET ER TIDEN DI EGEN... VEN ELLER FJENDE. ALLE VENTER - OG IAKTAGER VISEREN PÅ VEJ RUNDT, HURTIGT ELLER LANGSOMT IMEDENS DU VENTER PÅ BEHANDLINGEN - MADEN - BESØGET - DØDEN -ELLER BAR AT KOMME PÅ TOILETTET. DET ER NOK DERFOR AT DER ER SÅ MANGE URE PÅ ET SYGEHUS........ DET ER EN STOR VENTESAL!

Ringsted er gået coronafri

Nye tal fra Statens Serum Institut viser, at Ringsted sammen med Solrød Kommune er de eneste to kommuner på Sjælland, der ikke har oplevet nye smittede med coronavirus henover den sidste uge.

Mens kommuner i og omkring Storkøbenhavn fortsat oplevet et højt smittetryk, viser tallene også, at Ringsted i det hele taget er den sjællandske kommune, der er sluppet billigst med i alt 30 smittede ud af 574 antal testede borgere.

Nabokommunerne Faxe og Sorø Kommune har haft henholdsvis 42 og Sorø 49 smittede borgere, siden seruminstituttet begyndte at tælle i begyndelsen af marts.

Borgmester Henrik Hvidesten (V) mener, at det er en tilfældighed, at Ringsted ikke har haft flere smittetilfælde:

- Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at det er fordi, vi gør det særlig godt her i Ringsted kommune, men helt ærligt tror jeg nok nærmere, at det er en tilfældighed, siger borgmesteren, der dog glæder sig over, at borgerne har lyttet til budskabet.

- Det er selvfølgelig rigtigt rart at vide, at vi passer godt på hinanden og os selv.

I skrivende stund er 8575 danskere blevet testet positive for covid-19/coronavirus, hvoraf 285 er indlagte med 70 på intensiv afdeling. 422 danskere er indtil videre døde af coronavirus.

Ringsted har oplevet et dødsfald på grund af coronavirus. Det var en beboer på bostedet Bengers Huse, der i begyndelsen af april, afgik ved døden som følge af symptomer efter virussen.