Ringsted er dyrere end andre kommuner

Ringsted - 11. april 2021 kl. 09:26 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Allerede i næste uge afslører det Ringsted-baserede firma Lumagica (tidligere Lumierer) den første by, som man vil holde en lysfestival i efter første års succes med en lysfestival i Ringsted. Siden afsløres de øvrige byer med nogle ugers mellemrum.

Det fortæller firmaets marketingschef Nadja Sandberg Kalnæs til DAGBLADET Ringsted.

- Det lå vores hjerte meget nært at starte i Ringsted. Det betød rigtig meget for os, og det blev en rigtig stor succes - mere, end vi havde håbet og beregnet. Det var en planlagt nummer 1, hvor udslaget af succesraten ville give os muligheder fremadrettet, siger hun.

Virksomheden udvider med lysfestivaler i tre andre byer. Den ene by vil afholde lysfestivalen omkring Halloween, mens de tre andre herunder Ringsted vil blive afviklet omkring juletid.

Selv om virksomheden på forhånd havde positive forventninger til, hvordan en lysfestival ville blive modtaget, var det en glædelig konstatering, at man nåede op på 55.000 gæster, hvoraf de 46.000 kom udefra - ikke mindst coronakrisen taget i betragtning.

I takt med den positive udvikling har virksomheden opgraderet samarbejdet med søsterselskaber i resten af verden. Det er på den baggrund, at man har foretaget et navneskifte.

For nylig blev politikerne i Klima- og Miljøudvalget præsenteret for det positive besøgstal for lysfestivalen. Her kom det frem, at Lumagica ikke er helt tilfreds med den leje, virksomheden betaler for Lystanlægget i den treårige aftale, der er indgået.

Ringsted Kommune vurderes at være noget dyrere end andre kommuner, blev det anført.

Leje af Lystanlægget koster 5000 kroner per dag i Ringsted, mens det ifølge firmaet eksempelvis skulle koste 1200 kroner at leje Lystanlægget i Slagelse. I Ringsted skal der også betales for at leje et grusareal ved Ringsted Sport Center, og der er udgifter til strømforsyning med videre.

Flere nisser til vinter

Nadja Sandberg Kalnæs bekræfter, at virksomheden opdagede, at der var en markant prisforskel imellem kommunerne undervejs.

- Og så blev vi opfordret til at gøre opmærksom på forskellen over for Ringsted Kommune. Det kunne jo være, at politikerne ikke vidste det, siger hun uden at ville uddybe, hvor opfordringen kom fra.

Det er dog ikke fordi Lumagica rasler med sablen og vil rykke til Slagelse i stedet for Ringsted, forsikrer markedschefen.

- Det har vi skam ingen planer om.

Lumagica har ønsket at indgå i en dialog med kommunen om, hvordan man kan være med til at nedbringe omkostningerne.

For dem, der allerede nu går og drømmer om et oplyst lystanlæg oplyser virksomheden, at Ringsted-borgerne kan glæde sig til en ny lysfestival i november og december i år. Men det bliver en mere julet udstilling, end sidste år, lyder det. Der bliver tale om Christmas Wonderland, hvor man går ind i »julemandens land«.