Borgmester Henrik Hvidesten er glad for, at folk kommer i arbejde i Ringsted Kommune. Arkivfoto

Ringsted er Sjællands bedste til at få folk i job

De seneste jobtal fra Danmarks Statistik, som Dansk Erhverv har analyseret, viser, at Ringsted Kommune ligger i front, når det gælder om at få folk i arbejde.

I en opgørelse, der dækker over fjerde kvartal af 2016 og de tre første kvartaler af 2017, viser det sig, at Ringsted har en samlet vækst på 4,2 procent i beskæftigelsen, hvilket svarer til 528 flere i job.

- Det er jeg rigtig glad for, fordi det tyder på, at vi har et velfungerende jobcenter, og samtidig kan resultaterne også være et tegn på, at der skabes nye arbejdspladser i Ringsted. Virksomhederne udvider og flere kommer til, siger Henrik Hvidesten.