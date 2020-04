Et koncept for udlejning af festkjoler udløste et wildcard til Danmarksmesterskaberne i Innovation for Hanna Elawads gruppe fra ZBC.

Ringsted-elever i finalen til DM i Innovation

En første- og andenplads i kategorien Science and Technology og et wildcard i kategorien Trade. Det var resultatet for de tre hold af HHX- og HTX-elever, som Zealand Business College havde med til Sjællandsmesterskaberne i Innovation i Holbæk.

Her dystede 64 hold af gymnasieelever fra hele Region Sjælland i at præsentere de bedste idéer for dommerpanelet.

To ZBC-idéer, en hylde, der gør det nemmere at fylde varer op i supermarkedet, og et koncept for udlejning af festtøj, begejstrede dommerne og sikrede de to hold en plads ved Danmarksmesterskaberne den 22. april.