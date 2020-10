Filialchef i Sydbank Ringsted Henrik Tesgaard Nielsen var begejstret for forholdene hos Ringsted esport, da han fredag eftermiddag overrakte 89.400 kroner til den fremadstormende forening. Her ses han sammen med næstformændene Phillip Hjort Nielsen(tv.) og Miki Olsen og formand Andreas Andersen (th). Foto: Jakob Fønss

Ringsted eSport udvider aktiviteter

Ringsted - 11. oktober 2020 kl. 10:54 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Ringsted eSport, der er en af Danmarks største eSportsforeninger med syv hold fordelt over alle ugens dage, vil indenfor kort tid også kunne tilbyde Virtual Reality.

Det vil give mulighed for at blive udfordret på fysik og kondition, da de indkøbte VR-platforme kræver meget bevægelse.

Målet med indkøbet af platformene er, at foreningen vil holde en række specielle former for Virtual Reality-turneringer, der blandt andet vil foregå i en variation, af det velkendte spil CS:GO og en lang række andre spil, som ligeledes lægger op til bevægelse og motion.

En stor donation på 89.400 kroner fra Trelleborg Fonden betyder, at det nye projekt kan realiseres inden for de kommende tre uger. Pengene blev overrakt fredag eftermiddag af filialchef i Sydbank Ringsted Henrik Tesgaard Nielsen.

- Vi er superglade for, at Henrik Tesgaard Nielsen, Sydbank og Trelleborg Fonden, sammen med os, deler de samme store visioner, vi har for Ringsted eSport, siger næstformændene Miki Olsen og Philip Hjort Nielsen og formand Andreas Andersen.

Til undervisning

Samtidig kan foreningen i fremtiden også bruge de nye virtual reality platforme til interaktiv undervisning.

- Vi driver i dag et to måneders undervisningsprojekt med Valdemarskolen, hvor omdrejningspunktet er eSport eller "gamification", som er et udtryk for, hvordan man netop bruger spil i en kontekst, der lægger op til problemløsning og læring. Netop i dette set up vil en implementering af Virtual Reality kunne bruges effektivt, påpeger Miki Olsen.

En forening for alle

De tre ildsjæle understreger, at de aldrig må glemme, at de startede foreningen med grundtanken om, at det er et sted, hvor man kunne skabe venskaber og et solidt fællesskab blandt medlemmerne.

Foreningen har også altid haft et ønske om at kunne tilbyde sine medlemmer, så meget andet end "bare" at træne i de kendte spil som Fortnite og CS:GO.

- Vi ved, at eSport er meget mere end det, og med Sydbank/Trelleborg Fondens hjælp, kommer vi et stort skridt videre, lyder det fra Phillip Hjort Nielsen.

Foreningen holder til i store lokaler i det tidligere posthus i Tinggade i Ringsted.

Selv om coronavirus har udfordret foreningen undervejs, er det nu lykkedes at indrette rummene, så omkring 30 gamere kan være i gang ved hver deres computer på samme tid.

Særligt tilbud til voksne

Ugens forskellige hold dækker p.t. Fortnite, CS:GO, Rocket Leauge og Social Gaming, hvor aktiviteterne i sidstnævnte er Minecraft, Roblox, LoL, APEX Legends og Valorant.

- For den lidt ældre generation kan vi røbe, at der er et større igangværende projekt omkring en voksen- afdeling, hvor det vil være en kombination af hygge og forskellige turneringer med en række andre foreninger med spillere på samme niveau, fortæller Andreas Andersen.