Ringsted bliver vært for det største danske cykelløb for børn

Det største børnecykelløb Kids Tour er et cykelløb for børn i alderen 3-10 år og afholdes som en landsdækkende begivenhed, hvor Ringsted og 14 andre danske byer skiftes til at danne ramme om løbet fra foråret og hen over sommeren.

Hovedtemaerne er glæde og trafiksikkerhed, hvor børnene er i fokus med cykling, leg og sjove aktiviteter på stævnepladsen. Her vil børnene bl.a. have mulighed for at træne trafikkens regler i Trafiklegepladsen og lære førstehjælp i Børnenes Førstehjælpsskole.

- I Børneulykkesfonden ønsker vi, at flere børn benytter cyklen som transportmiddel, og vi håber, at cykelarrangementer som dette kan være med til at få flere børn til at opleve glæden ved at cykle, siger Henriette Madsen i pressemeddelelsen for eventet, hvor al salg af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden for bl.a. at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og nedbringe antallet af børneulykker i trafikken.