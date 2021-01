Ringsted aflaster sygehuse fra i dag

Ringsted Kommune og plejecenter Knud Lavard Centeret modtager i dag første sygehuspatient, der er stabil nok til at blive udskrevet under kommunens pleje.

- Vi tager os af den praktiske pleje og omsorg, og foretager målinger af borgernes kliniske tilstand, mens e-hospitalet konsulterer dem virtuelt, siger hun og forsikrer samtidig, at borgerne ikke har corona, men alle er færdigbehandlede.

Patienterne er fortsat under sygehuset ansvar og supervision, mens Ringsted Kommune stiller to sengepladser og pleje til rådighed på det store plejecenter.

Lavt smittetryk: Længere tilbage i vaccinekøen

Assistanceudskrivningerne sker samtidig med, at regionen og sundhedsmyndighederne er i fuld gang med at vaccinere, bl.a. på Knud Lavard Centeret.

Alice Morsbøl håber, at Bengerds Huse, kommunens bosted for udviklingshæmmede borgere, også snart kan blive tilbudt vaccinen. Bosteder i kommuner med højt smittetryk modtager i dag vaccine.

- Det er ambivalent. For selv om det måske er godt, at Ringsted Kommune i øjeblikket har et lavt smittetryk, placerer det os samtidig længere tilbage i køen til vaccinen, slutter social- og sundhedscenterchefen.