Både ældrechef Alice Morsbøl (tv.) og borgmester Henrik Hvidesten (V) håber på, at mange kvalificerede ringstedere melder sig til jobbanken.

Ringsted åbner jobbank for at have ekstra hænder klar

Ringsted - 24. marts 2020

Ringsted Kommune har oprettet en jobbank, der skal sikre adgang til sundhedsfaglig arbejdskraft, hvis kommunen kommer til at opleve et øget pres på grund af coronavirus.

Indtil videre er der ro på, men jobbanken skal forberede kommunen til, at der kan komme øget sygdom blandt personalet.

- Det er et tiltag, vi forhåbentlig ikke får brug for, men vi bliver nødt til at forberede os på en situation, hvor det bliver nødvendigt at trække på alle de gode kræfter, der findes i Ringsted Kommune. Jeg vil derfor opfordre alle interesserede, der har en sundhedsfaglig eller en pædagogisk baggrund, til at melde sig, siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse.

Du kan tilmelde dig jobbanken, hvis du har følgende kompetencer: Sygeplejerske

SOSU-assistent

SOSU-hjælper

Sygeplejestuderende

SOSU-assistentelev

SOSU-hjælperelev

Læge

Pædagog/socialpædagog

Omsorgs- eller pædagogmedhjælper

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Køkkenpersonale

Diætist

Eller lignende

I første omgang kigger kommunen i egne rækker.

- Vi er i gang med at kortlægge, hvor mange af kommunens ansatte, der har en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund, og som ikke allerede besidder kritiske funktioner. Dem vil vi starte med at trække på, men vi kan sagtens komme i en situation, hvor vi får behov for at supplere yderligere ind af arbejdskraft med de rette kompetencer. Her vil den nye jobbank være et godt værktøj, siger centerchef for social- og sundhedscentret i Ringsted Kommune Alice Morsbøl.

Tilmelding foregår via kommunens hjemmeside, og hvis man bliver indkaldt, får man udbetalt løn efter gældende overenskomst.