Ringsted åbnede forårssæsonen med storsejr

Ringsted - 03. april 2018 kl. 11:11 Af Jeppe Lodberg

Ringsteds sjællandsseriehold i fodbold åbnede lørdag forårssæsonen hjemme mod Greves andethold. Og det blev en relativt overkommelig opgave for Ringsted, som vandt 4-0 - blandt andet på et mål af Lasse Green, som dermed langt om længe fik scoret for Ringsted i sin kamp nummer 135 for klubben.

- Det har jeg ventet længe på. De første mange kampe, jeg spillede, var det ikke noget, jeg tænkte så meget over, fordi jeg kun var med fremme en gang i mellem ved hjørnespark. Men efter, at jeg er blevet rykket længere frem, var jeg da begyndt at tænke mere over det. Og efter at have scoret i vores to sidste træningskampe håbede jeg da på, at det snart ville komme, sagde den glade målscorer.

Greves andethold var ikke i nærheden af at komme tilbage i opgøret.

- Vi kører dem fuldstændigt over i de første 20 minutter, og heldigvis fik vi også scoret til 2-0 inden pausen, siger Ringsted-cheftræner Ole Pedersen.

Han var glad for, at han havde valgt at starte med Henrik Larsen på toppen, selv om »Heine« kun har kunnet træne med de sidste tre uger grundet skader. Det var nemlig den rutinerede angriber, der efter en halv times spil bragte Ringsted på 2-0, da Mikkel Green kom af sted i omstilling og smækkede bolden ind i bagrummet, hvor så Henrik Larsen flugtede den i mål.

Greve kom ud efter pausen med et noget hårdere tryk, men det passede hjemmeholdet så ganske udmærket. Ringstederne stillede sig længere ned, koncentrerede kræfterne om at holde modstanderne fra afslutninger mod Mark Nielsens mål og ventede så på den rette kontrachance.

Den kom lige efter et kvarters spil, og igen var det Mikkel Green, der kom afted i venstre side og fik smækket bolden ind. Denne gang til foran mål, hvor Henrik Larsen fik smidt sig og bugseret i kassen til 3-0.

Ashraf Saber lukkede og slukkede blot seks minutter senere, da han tog på solotur, løb fra alt og alle og sluttede af med en gedigen rundskæv.

- Jeg ved godt, at Greve er i en dårlig tilstand i øjeblikket, men det var godt at få lagt afstand til dem. Vi tager, hvad vi kan få, siger Ole Pedersen, hvis tropper fortsat er femmer i en række, der knækker stadigt mere på midten med nu syv point ned til Haslev og Greve på pladserne lige over de »kvalifikations-kriminelle«.