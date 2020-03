Der ser ud til at blive liv på gangene på Ringsted Sygehus helt frem til efteråret.

Ringsted Sygehus holder åbent et halvt år længere

På mandag drøfter forretningsudvalget i Region Sjælland at udskyde flytningen af brystkirurgisk afdeling og røntgenafdelingen fra Ringsted til Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Alle undersøgelser for brystkræft og brystoperationerne for kvinder fra hele regionen skulle have været rykket til Roskilde 1. april.