Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ringsted Svømmeland genåbner på mandag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted Svømmeland genåbner på mandag

Ringsted - 15. juli 2020 kl. 10:43 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På grund af renovering af de store omklædningsrum og restriktioner på grund af coronavirus har Ringsted Svømmeland været helt og delvist lukket ned i de seneste måneder. Men fra mandag 20. juli er Ringsted Svømmeland klar til at genåbne for offentligheden.

Det er stadig vigtigt, at man passer på hinanden og tager sine forholdsregler hver især for at hindre smitte med coronavirus. Derfor indfører Ringsted Svømmeland nogle nye retningslinjer, der gælder fra 20. juli.

Der indføres i en periode tidsbegrænsning på halvanden time per besøg. Gæsterne bliver tildelt armbånd i forskellige farver, og der foretages løbende opkald via svømmelandets højtaleranlæg. Ringsted Svømmeland vil have ekstra personale til at vejlede gæsterne, og der vil være ekstra fokus på rengøring og hygiejne samt adgang til håndsprit.

Antallet af besøgende vil blive reguleret i forhold til myndighedernes udmeldinger om forsamlingstæthed og de begrænsninger, der er i forbindelse med renovering af omklædningsfaciliteter. Det kan blandt andet betyde, at der kan opstå ventetid ved for eksempel billetsalg, omklædning og herre-sauna. Dame-saunaen er stadig under renovering og er derfor lukket i den kommende periode.

- Vi glæder os til, at vi igen kan fylde Ringsted Svømmeland med glade børn og voksne. Det er vigtigt, at badegæsterne medbringer tålmodighed og følger vores retningslinjer, så vi sammen kan sikre, at genåbningen bliver så smidig som mulig. Vi kan for eksempel undgå, at der opstår flaskehalse, hvis kunderne vælger at komme på forskellige tidspunkter i løbet af dagen og ikke nødvendigvis fra om morgenen. Vi har derfor valgt at udvide åbningstiderne henover sommeren, siger leder af Ringsted Sport Center Christian Abildgaard i en pressemeddelelse.