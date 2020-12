Ringsted Sogn aflyser julegudstjenester

Beslutningen er taget i forlængelse af biskoppernes anbefaling om at aflyse, som blev sendt ud sent lillejuleaften.

Sct. Bendts Kirke vil hver dag i kirkens åbningstid stå åben for mennesker, der ønsker at opsøge kirkens rum for at finde fred og evt. tænde lys.