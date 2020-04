Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ringsted Privatskole begynder tidligere: Elev græd, da hun ikke skulle i skole

Ringsted Privatskole har planer om at starte allerede onsdag den 15. april.

Ringsted - 13. april 2020 kl. 11:13 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Privatskole vil genoptage undervisningen på skolen allerede den onsdag 15. april, fortæller skoleleder May Sandbeck: - Det skyldes, at vi er en lille med kun 120 elever, så det er lettere for os at overskue end på for eksempel en stor kommuneskole.

Klasserne har normalt samlæsning på to årgange. Det bliver suspenderet, da man her let vil komme over ti elever. I stedet vil klasserne, som normalt er på 24 elever blive opdelt i to eller tre hold afhængigt af, hvor mange elever, der møder op.

At eleverne har brug for at komme i skole, er skolelederen ikke i tvivl om, selv om der er mange udfordringer forbundet med opgaven.

- Jeg fik en mail fra en forældre, der sagde, vi skulle tage det som en kompliment, fordi hendes datter græd, da hun hørte, at de større børn tidligst skulle i skole 10. maj.

Er ikke blinde Men der bliver brug for instrukser og omhyggelig orientering til børnene, der møder ind i skole på onsdag:

- Vi er ikke blinde, at det bliver en kolossal udfordring før de børn. Derfor har vi sendt besked ud til forældrene om, at de må snakke med deres børn om det her. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvordan små børn vil reagere. Så vi vil begynde hver eneste skoledag med at italesætte det, og så må vi bare prøve at få det bedste ud af det, siger May Sandbeck.

Skolen forventer at have lokaler nok. Heldigvis er der håndvaske i alle lokaler. Samtidig vil man bruge flest mulige udearealer og formentlig får brug for ekstra lærertimer.

