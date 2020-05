Mejeriernes Skolemælkslegat uddeles to gange årligt og har som primært formål at støtte tiltag, der giver glade, sunde børn med røde kinder. Pr-foto Foto: New Africa - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Ringsted Ny Friskole får penge til at købe træer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted Ny Friskole får penge til at købe træer

Ringsted - 11. maj 2020 kl. 17:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever og lærere på Ringsted Ny Friskole er godt i gang med at uddanne sig til gartnere. De er nemlig ved etablere en såkaldt permahave. Takket være en donation på 2.000 kr. fra Mejeriernes Skolemælkslegat kan haven nu blive beriget med tre træer.

- Træerne skal plantes med henblik på at give biodiversitet, binding af kulstof og spiselige bær og nødder. Haven er en del af skolens vision om at blive bæredygtig og skabe et fællesskab, hvor eleverne kan få glæde ved at tage vare på vores natur og dyrke planter nænsomt. Desuden vil haven indbyde til fysisk arbejde og samvær på tværs af årgange, skriver pædagog Axel Orth-Lønborg fra Ringsted Ny Friskole i sin ansøgning til Skolemælkslegatet.

Mejeriernes Skolemælksordning står bag legatet. Det er stiftet for at støtte fællesskabs- og sundhedsfremmende aktiviteter rundt om på landets skoler.

Stor søgning

Der var hele 350 ansøgninger i den bunke, som dommerpanelet tidligere i maj satte sig sammen for at vurdere, og afdelingschef hos Mejeriforeningen, Jan Hermansen, glæder sig over den store søgning.

- Det er dejligt, at så mange skoler har lyst til at lave projekter, som kan gøre en forskel for eleverne. De 29 projekter, vi har valgt at støtte, giver eleverne oplevelser og viden, som de måske ellers ikke kunne få, siger Jan Hermansen i en pressemeddelelse.

Sundhed og fællesskab

Mejeriernes Skolemælkslegat uddeler årligt 200.000 kroner. Legatet kan søges af lærere, pædagoger, forældreråd, skolebestyrelser eller elevråd, hvis skole er med i skolemælksordningen. I år er der uddelt beløb fra 1.200 kroner op til maksimumbeløbet på 5.000 kroner.

- Vi ønsker at sætte fokus på sundhed, bevægelse og fællesskab i klasserne og på skolerne. Mejeriernes Skolemælkslegat giver midler til aktiviteter, der er til gavn for hele skolen eller en enkelt klasse, og som styrker sundhed og fællesskab gennem gode oplevelser, siger Jan Hermansen.