Ringsted Museum og Arkiv åbner ekstra særudstilling

Det drejer sig om udstillinger, museets historikere oprindeligt producerede til Ringsted Middelalderfestival og de udlånes venligst til museet af Ringsted Sogn. Så her er muligheden for at fordybe sig i Valdemarernes bedrifter og historie i udstillingen, der har fået navnet "Valdemarerne på nye eventyr".

Der er både klædedragt, service og spil at se på, og publikum kan selv lave lydkulisse ved at tænde for cd-afspilleren med tidens toner med et af festivalens populære bands, Virelai.