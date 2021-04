Ringsted Museum er klar til genåbning

Ringsted Museum og Arkiv og Ringsted Vindmølle genåbner torsdag den 22. april klokken 10 med gratis adgang og en kop kaffe og et lille stykke chokolade til alle besøgende.

Nu er der endelig åbent og mulighed for se den nyopsatte særudstilling »Kunstner i koncentrationslejr«. Axel Munk Andersen, politibetjent fra Holbæk, tegnede sin dagligdag under fangenskabet i koncentrationslejren i Buchenwald.

Der er også mulighed for at se en mindre særudstilling om Ringsted under besættelsen.