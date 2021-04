Per Jacobsen fra Ringsted Motor ser frem til at vise kabinescootere frem. Privatfoto

Ringsted Motor holder åbent hus

- Med en kabinescooter får føreren bevægelsesfrihed året rundt og kan let komme rundt, klare egne indkøb og ærinder, besøge venner og familie, tage på fisketur eller bare køre en tur ud i det blå - alt imens føreren sidder tørt og godt inden døre, fortæller Per Jacobsen fra Ringsted Motor i en pressemeddelelse.

Der vil være rig mulighed for at se kabinescooterne på tæt hold, få en prøvetur og høre mere om modellerne.

- Den er særligt velegnet til folk med handicap eller nedsat mobilitet, som ønsker et stabilt og sikkert køretøj, så de fortsat kan komme rundt og have mulighed for at ordne ærinder, komme til læge eller besøge familien, fortæller Per Jacobsen.