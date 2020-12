Send til din ven. X Artiklen: Ringsted Motionsklub: Her er det galt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted Motionsklub: Her er det galt

Ringsted - 06. december 2020 kl. 09:12 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

RIngsted: Ringsted Kommune har spurgt Ringsted Motionsklub, RIMO, hvad der kan gøres for at gøre det mere lækkert at cykle i Ringsted, især på korte ture til og fra arbejde, skole, indkøb og lignende.

Herunder ses, hvad Rimo mener der kan gøres bedre. Nedenstående er sendt fra Rimo-medlem Betina Tue Hansen til Ringsted Kommune:

1. Det kunne være en rigtig god ide, at tillade højresving ved lyskryds, hvor oversigtsforhold tillader dette, som feks. Benløse runding, fra Holbækvej mod byen, og fra Roskildevej mod Holbækvej, samt i krydset ved dampmøllen fra Næstvedvej mod Køgevej. I krydset ved dampmøllen er det ofte mere reglen end undtagelsen at cyklister svinger til højre, selv om der er rødt (fra Næstvedvej mod Køgevej).

2. Hurtigst muligt at få asfalteret de sidst 2 meter af cykelstien på Næstvedvej ved kirkegårdsmuren

(dampmøllekrydset) 3. Det kunne være en god ide at lave en form for midterlinie på cykelstien ud for Lidl på Næstvedvej. Der er ingen stoplinie for cyklister når de kommer til lyskrydset fra syd ad Næstvedvej ved Søndervang, og det giver problemer for cyklister der kommer for grønt lys fra Søndervang, at komme op på cykelstien, da cyklisten så har højrevigepligt for de cyklister der kommer fra syd.

4. I lyskrydset ved Sorøvej/Vestervej, er der generelt mange problemer for cyklister:

n 1: kommer du fra Jyllandsgade og skal til venstre ad Vestervej, hvor der ligger skoler og daginstitutioner, og hvis du følger cykelstien, skal du krydse først over Sorøvej, lidt til venstre og så krydse Sorøvej igen. Det kunne være rart hvis cyklister kunne få en cykelbane fra Jyllandsgade, med mulighed for venstresving mod Vestervej.

n 2. Kommer du som cyklist fra Vestervej og skal til venstre mod Sorø, kan du ikke komme op på cykelstien, uden at køre i fodgængerfeltet, og det er ikke lovligt.

5. Krydset Jernbanevej / Næstvedvej: Her er det lidt et problem at komme fra Jernbanevej hvis man skal videre mod Haslevvej, hvor korteste vej er via Mellem Broerne. Her ville det være rigtig dejlig, hvis cykelstien på broen over jernbanen på den østlige side, blev dobbeltrettet, helt hen til lyskurven ved Jernbanevej. Tidligere har cyklister kunnet køre bag om CirkelK til Rønnedevej, men denne mulighed er blevet lukket. Hvor Mellem Broerne løber ud i Næstvedvej, er der meget høje, skarpe og farlige kantsten. Dette er et problem fra alle sider.

6. Generelt er der store udfordringer som cyklist i Campus/skole-området i Ringsted Syd.

n 1. Hvis du kommer fra MSG, kan du ikke komme op på cykelstien mod syd på Bengerds Alle.

n 2. Hvis du bor på for eksempel Eriksvej, kan du ikke cykle fra rundkørslen ved Folkevogn (Næstvedvej/Ahornalle) ad Ahorn Alle og så svinge til venstre ad Bengerds Alle, uden du skal ind og runde Campusskolen.

Det samme er gældende hvis du skal til en af de andre skoler i området, så skal du lige ind og vende på Campusskolen.

7. Skiltning fsv. angår knallertkørsel på kærehavestien fra Kasserne Alle til Kærehave: Fra gammel tid var der ikke tilladt knallertkørsel på stien, med en det af den nuværende asfalterede sti var bil-vej og hed så vidt jeg husker Præstevejen. Ved udstykning af kasserneområdet blev denne vej til en sti, men skiltning for knallerter blev ikke opdateret. Dette betyder, at nogle tilkørsler fra Østre Parkvej, har skilt med knallertkørsel forbudt, og andre har ikke. Kommer du fra Kærehave, må du ikke køre på knallert på stien, men kommer du fra omfartsvejen op på stien er der ingen skiltning, og heller ingen skiltning ved tilkørsel fra Kasserneområdets stier. Det giver en del frustration fra beboerne som bor ud til stien, da denne ofte er plaget af hurtigkørende knallerter med flere personer på.

8. Generel bedre fejning af cykelstierne, også hvor der er "chikaner" hvor cyklister skal passere indenom, her ligger ofte meget grus, og om vinteren sne. Og hvor Rønnedevej løber ud i Haslevvej, ligger der altid meget grus lige i svinget på cykelstien.

Rimo har inviteret Ringsted Kommunes medarbejdere ud på en cykeltur rundt i kommunen.

