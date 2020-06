Ringsted Messen er aflyst

- Coronakrisen udvikler sig desværre dag for dag. Da vi ikke må have et antal gæster på over 1.000 personer, frygter vi, at vi ikke får lov til at afholde Ringsted Messen 2020 den 3. og 4. oktober, og vi frygter, det vil medføre et meget begrænset fremmøde til den planlagte forbrugermesse. Med baggrund i ovenstående og efter drøftelse med flere udstillere, har vi besluttet at udskyde forbrugermessen i weekenden den 3. og 4. oktober til weekenden den 20. og 21. marts 2021 klokken 10-17, udtaler den ene af arrangørerne, Ebbe Nielsen, i en meddelelse til udstillerne.