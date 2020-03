Ringsted Kommune vil hjælpe erhvervsliv

Ringsted Kommune er klar til at følge opfordringen fra Kommunernes Landsforening om at fremrykke betalingen til kommunens leverandører.

Han tilføjer, at det kun omfatter ydelser, som kommunen har fået leveret.

Beslutningen er mulig, fordi kommunen har en fornuftig kassebeholdning, som godt kan tåle et sådan tiltag.

- Vi vil meget gerne hjælpe med til at holde på lokale arbejdspladser i denne svære situation, siger Henrik Hvidesten.

Og det lokale erhvervsliv får brug for al den hjælp, som man kan få.

Allerede i weekenden stod det klart, at hotel Scandic har skåret i medarbejderstaben, og også flere lokaler restauranter siger mandag formiddag til DAGBLADET, at det er et spørgsmål om tid, før de må lukke på grund af coronakrisen.