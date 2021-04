Ringsted Kommune er placeret som nummer 35 i ny undersøgelse. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ringsted Kommune placerer sig i midterfeltet i en ny undersøgelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted Kommune placerer sig i midterfeltet i en ny undersøgelse

Ringsted - 19. april 2021 kl. 14:20 Af Alexander de Summer- Brason Welford Kontakt redaktionen

I en ny undersøgelse lavet af boligportalen Findboliger.dk rangerer Ringsted i midten i forhold til at være landets bedste kommune.

I undersøgelsen er kommunerne rangeret ud fra en score fra 1-10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst på baggrund af ni forskellige faktorer, ligestilling, miljø, trafikuheld, kriminalitet, uddannelse, beskæftigelse, indkomst, sundhed og bolig.

Her ligger Ringsted altså i midterfeltet på en 35. plads med et gennemsnit på 6.31. Dataene bag undersøgelsen er hentet fra Danmarks Statistik.

- Vi er i den bedste tredjedel, kan man konstatere, udtaler borgmester Henrik Hvidesten (V) om placeringen.

Meget for pengene Dykker man ned i undersøgelsen og kigger isoleret på Ringsted, så scorer kommunen højest på at passe godt på miljøet, have en høj beskæftigelse og billige boligpriser.

- Det er godt at se, at dem, der kigger på Ringsted, er enige i, at man får meget for pengene i forhold til for eksempel boligpriser. I forhold til beskæftigelse har vi et stort arbejdsmarked, hvor det blandt andet er let at komme til og fra hovedstadsområdet, Næstved, Holbæk, Køge og Roskilde samtidig med, at vi har gode arbejdspladser her i byen også, siger borgmesteren hertil.

Hele kommunen fungerer I undersøgelsen scorer Ringsted isoleret lavest på faktorerne ligestilling og indkomst.

- Indkomst er et af de her rammevilkår. Hvis vi kigger på socioøkonomiske faktorer, er der noget med indkomst, hvor vi ikke følger med, konstaterer borgmesteren og fortsætter:

- Men netop det med at være attraktiv at flytte til kan også være med til at løfte Ringsted på flere måder. Uddannelsesgraden er også lidt lavere, end hvis man for eksempel kigger ind mod hovedstaden, så hvis man for eksempel vil flytte fra København til Ringsted, kan det også være med til at højne indkomstniveauet og uddannelsesgraden for Ringsted.

Hvad skal der til for, at Ringsted kan komme højere op på ranglisten, som du ser det?

- Noget af det, vi blandt andet arbejder med, er en bosætningskampagne, hvor vi gør opmærksom på byen og det, vi kan tilbyde. Der prøver vi også at bruge lokale ambassadører for at lokke folk til. Men generelt handler det meget om at gøre opmærksom på, hvad vi kan, siger borgmesteren og tilføjer:

- Jeg synes jo, at hele kommunen kan noget. Vi har en forholdsvis stor by med de faciliteter, som en by nu skal have med kultur og handel, samtidig med, at vi er tæt på naturen. Vi har for eksempel oplevelsesstien fra centrum ud til Vrangeskov. Og så har vi også nogle attraktive landområder, der hver især kan noget, som er med til at understøtte Ringsted Kommune som helhed.

Egedal i top Egedal i Nordsjælland indtager undersøgelsens førsteplads, mens Lolland ligger helt i bund.

Man kan selv dykke ned i undersøgelsen, som hedder 'Danmarks bedste kommune - 2021', på findboliger.dk/blog/danmarks-bedste-kommune.

relaterede links