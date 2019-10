Ringsted Kommune måtte ikke give firma mundkurv på

- Offentlighedsloven tilsidesætter til hver en tid tavshedspligten, siger Oluf Jørgensen, offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. PR-foto

Ringsted Kommune har indgået tavshedsklausul med entreprenørfirma, der ifølge kommunen ikke må udtale sig om skoleulykke-sagen. Offentlighedsloven går dog ind og erstatter den pågældende tavshedspligt, siger professor.

Ringsted - 24. oktober 2019

- Det er alene Bygherren, der må udtale sig til offentligheden om forhold med relation til opgaven.

Sådan står der i den aftale, Ringsted Kommune indgik med Dansk Klima Service om entreprenørfirmaets opsætning af ni klimanlæg i slutningen af september på Byskovskolen afd. Asgård.

Det er samme kontrakt, kommunen henviser til, efter bygherren har udtalt, at han ikke må udtale sig videre om sagen.

Det står endvidere i kontrakten, at udtaler entreprenøren sig, vil han få en bøde på 25.000 kr. for hver udtalelse, han giver til eksempelvis pressen.

ifølge offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen, professor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, går Offentlighedsloven dog ind og erstatter punktet om tavshedspligt.

- Man kan ikke tilsidesætte Offentlighedslovens regler med en aftale eller kontrakt. Hvis det var tilfældet, ville det være nemt at omgå loven, siger Oluf Jørgensen og tilføjer med henblik på bøden.

- Det er et stærkt indgreb i entreprenørens ytringsfrihed. Det handler derfor ikke om Offentlighedsloven, men entreprenørens udtaleret og ret til at forsvare sig, som til hver en tid må gå forud for den pågældende aftale. Hvis kommunen har ret til at udlægge oplysninger, må entreprenøren også have det, siger han.

Vanlig byggejura Kigger man alene på det byggejuridiske, er der dog intet til hinder for at Ringsted Kommune har føjet tavshedspligten til entreprisekontrakten.

- Der er aftalefrihed i Danmark, så man må i virkeligheden aftale, hvad man vil. Det er dog ikke altid, at entreprisekontrakter indeholder tavshedspligt, og man må sige, at netop denne er i den strengere ende, fordi punktet også indeholder en bod, siger Louise Krath, chef for den juridiske afdeling i Dansk Byggeri, der ofte ser tavshedspligten føjet til i entreprisekontrakter, men sjældent ser punktet efterfulgt af en bod. Hun forklarer:

- Hvis kontrakten ikke havde indeholdt en bod, men entreprenøren alligevel havde udtalt sig, ville konsekvensen være en retssag. Den proces kan man så at sige springe over ved at sikre sig, at entreprenøren ikke tager for let på sagen igennem boden, siger Louise Krath og fastslår:

- En bygherre må altid overveje kontraktbestemmelser og vurdere sagens alvor, når man føjer tavshedspligt til kontrakten. Man må gå ud fra, at der har været et konkret behov, men man kan også sagtens have en fast praksis for det.

Oluf Jørgensen mener ikke, at det var nødvendigt at give tavshedspligt i lyset af byggesagens karakter:

- Det har ikke været nødvendigt i denne sag, for udgangspunktet er altid, at der skal være åbenhed i det offentlige og ytringsfrihed.

