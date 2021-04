Vrangeskov er et af de steder, hvor naturen allerede har gode kår i Ringsted Kommune. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ringsted Kommune har tilmeldt sig konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringsted Kommune har tilmeldt sig konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune"

Ringsted - 06. april 2021 kl. 09:55 Kontakt redaktionen

Ringsted Kommune har tilmeldt sig konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune, som Miljøministeriet står bag. Det er en konkurrence, hvor det handler om at gøre kommunerne så "vilde" som muligt, så der bliver mere biodiversitet i kommunen. Konkurrencen kører indtil efteråret 2022, og kommunerne kan spille ind med tiltag løbende i perioden.

- Naturen skelner ikke mellem kommunegrænser og mellem offentlige og private arealer, og netop derfor er det vigtigt, at der er en bred indsats for at skabe mere biodiversitet i hele landet. Derfor vil vi i Ringsted Kommune også gerne være med i Miljøministeriets konkurrence Danmarks Vildeste Kommune, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike (R) i en pressemeddelelse.

Han fortsætter:

- I Ringsted Kommune ser vi for eksempel i øjeblikket på, om vi kan omlægge plejen på nogle af kommunens arealer. På den måde kan blomsterblandinger på græsplæner, veterantræer i parker og uklippede vejrabatter skabe endnu mere vild natur og give plads til endnu mere biodiversitet.

Søg midler fra Bæredygtighedspuljen

Torben Lollike opfordrer også borgere, boligforeninger, virksomheder og foreninger til at tænke over, hvordan der kan skabes mere biodiversitet på deres arealer eller i deres aktivitet.

Og er der brug for lidt ekstra midler til at sætte et biodiversitetsprojekt i gang, kan borgere, foreninger og virksomheder søge midler fra Ringsted Kommunes Bæredygtighedspulje. Klima- og Miljøudvalget har i år besluttet, at puljens fokus netop er biodiversitet.

I år er Bæredygtighedspuljen på 150.000 kroner. Tidligere har puljen støttet blandt andet Stop spild lokalt, en spejdergruppes projekt om at etablere bistader og et projekt om etablering af en skolehave til en skole.

- Så sidder du i en boligforening, virksomhed, grundejerforening eller landsbyforening, og har I en god ide til et bæredygtigt projekt, kan I søge om midler fra puljen. Det kan for eksempel være hjælp og materialer til at komme i gang med biodiversitets-projekter, et åbent foredrag om biodiversitet eller støtte til at omlægge pleje af arealer til at skabe mere biodiversitet, siger Torben Lollike.

Bæredygtighedspuljen uddeles én gang årligt. Fristen for ansøgninger til dette års pulje er endnu ikke på plads.