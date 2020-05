Ringsted Bibliotek åbner for ind- og udlån 18. maj. Foto: Jens Wollesen

Ringsted Kommune gør sig klar til anden fase af genåbningen

Ringsted - 12. maj 2020 kl. 08:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere dele af det danske samfund kan igen åbne fra mandag den 18. maj. Det er en del af fase 2 af den genåbningsplan, som Folketingets partier vedtog i sidste uge.

I Ringsted Kommune betyder det, at folkeskolens ældste klasser og Ringsted Bibliotek igen kan åbne fra mandag den 18. maj. Samtidig kan endnu flere udendørs idrætter igen begynde, så længe sundhedsmyndighedernes anbefalinger om blandt andet afstand og hygiejne fortsat overholdes.

- Vi kender endnu ikke alle de præcise retningslinjer for, hvordan de forskellige områder kan åbne igen. Når vi kender dem, vil vi selvfølgelig orientere om dem hurtigst muligt, siger borgmester Henrik Hvidesten i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Men vi er mange, der glæder os over, at vi nu kommer tættere på en normal tilstand, når flere foreninger, undervisnings- og bibliotekstilbud kan genåbne igen på nye måder. Det bliver også rigtig godt for vores butiks- og handelsliv at flere dagligdags aktiviteter kan komme i gang igen. Og det bliver godt for de ældste elever i skolerne, der nu endelig kan komme i skole igen og se deres venner. Jeg ved i hvert fald, at vores personale på skolerne glæder sig rigtig meget til at se deres elever igen.

Ældste elever tilbage Mandag den 20. april åbnede Ringsted Kommunes skoler og dagtilbud for børn op til og med 5. klasse som en del af genåbningsplanens fase 1. I fase 2 kan også de ældste elever igen komme i skole. Det betyder, at elever i Ringsted Kommunes folkeskoler fra 6.-10. klasse kan komme i skole igen fra mandag den 18. maj.

Folkeskolerne er i gang med at gøre klar til genåbningen, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger om hygiejne og afstand kan overholdes samtidig med, at skolegangen kan blive så normal som muligt for alle elever.

De nationale sundhedsmyndigheder har dog endnu ikke givet præcise retningslinjer for genåbning for skolernes ældste klasser. Lige så snart de er klar, vil skolerne orientere elever og forældre.

Bibliotek og Borgerservice Ringsted Bibliotek vil åbne igen for ind- og udlån fra mandag den 18. maj. Der vil være åbnet for aflevering og nye udlån, men de præcise retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er endnu ikke udarbejdet. Sundhedsmyndighederne, KL og Danmarks Biblioteksforening arbejder i øjeblikket med de nærmere retningslinjer for genåbning af bibliotekerne.

Ringsted Bibliotek vil informere nærmere om de præcise retningslinjer, lige så snart de ligger klar.

Borgerservice er fortsat lukket for personligt fremmøde, og der er fortsat betjening via telefon og mail.

Foreningsliv Foreninger kan også igen åbne for udendørs idræts, så længe sundhedsmyndighedernes anbefalinger om maksimalt antal personer, afstand og hygiejne bliver overholdt. Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer skal for eksempel stadig overholdes. Det er de enkelte foreninger, der selv står for at overholde anbefalingerne.

Fra den 21. april, hvor visse udendørsidrætter fik retningslinjer for at kunne åbne fra idrætsforbundene DIF og DGI, har Ringsted Kommune stillet udendørs idrætsfaciliteter til rådighed. Nu er der blandt andet også kommet retningslinjer fra DBU, så fodbold igen vil kunne dyrkes.

Ringsted Kommunes anbefaler, at foreninger, der gerne vil i gang igen, følger retningslinjerne fra deres forbund og Sundhedsstyrelsen.

Foreninger kan kontakte deres eget specialforbund for at få en afklaring om retningslinjerne eller generel vejledning. Foreninger skal også kontakte deres normale kontaktperson for at aftale, om og hvordan de kan benytte kommunens udearealer.

Ifølge den politiske aftale mellem Folketingets partier kan de indendørs foreninger og idrætter igen åbne fra den 8. juni, hvis sundhedstallene fortsat er gunstige. Men også her skal de konkrete retningslinjer først til at udarbejdes.

Alle genåbningsplaner tager højde for sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Og derfor vil der stadig være krav om blandt andet at holde afstand og have fokus på håndhygiejne.

Man kan holde sig opdateret om de nationale nyheder og anbefalinger på coronasmitte.dk. For at følge med i vejledninger og nyheder om genåbning i Ringsted Kommune, kan man holde sig opdateret på www.ringsted.dk/corona.