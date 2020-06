Ringsted Kommune forbereder genåbning for idrætten, foreningsliv og fritidsaktiviteter

Regeringen har sammen med alle partier i Folketinget besluttet igen at åbne op for bl.a. indendørs idræt, foreningsliv og fritidsaktiviteter som en del af genåbningens såkaldte fase 3.

- Det er rigtig dejligt, at der nu kan komme fuld gang i idrætten, foreningslivet og fritidsaktiviteterne også indendørs. Det er vi rigtig mange, som har glædet os til, for det betyder, at vi igen kan være sammen om vores fælles idræt, motion og interesser - selvfølgelig under hensyntagen til de sundhedsmæssige retningslinjer, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse.