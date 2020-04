Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten påpeger blandt andet udfordringen med at lære børn at vaske hænder, som en af de udfordringer, der skal ses på, inden genåbningen af skoler og institutioner kan gå i gang i Ringsted Kommune. Samtidig er der blandt andet behov for at opskalere rengøringen i de kommunale institutioner og skoler.

Ringsted Kommune åbner tidligst dagtilbud og skoler mandag 20. april

- Det er nogle gode retningslinjer, som skaber tryghed for forældre og personale, men de er også så stramme, at vi må erkende, at vi ikke kan nå at overholde alle retningslinjer allerede fra på onsdag. Derfor fortsætter vi med nødpasning i ugen efter påske. Det er vigtigere for os, at vi kan overholde de nye retningslinjer end at komme for hurtigt i gang med den nye hverdag, som venter elever og lærere, påpeger Henrik Hvidesten.