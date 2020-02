Fazz and His Jazzcrusaders spiller i Ringsted Jazzklub den 28. februar. Pr-foto

Ringsted Jazzklub med gammel og ung jazz

Ringsted Jazzklub præsenterer fredag den 28. februar klokken 20 til 23 Fazz and His Jazzcrusaders, der er noget så sjældent, som et ungdommeligt orkester, som spiller traditionel jazz.