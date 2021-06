Formanden for Ringsted Integrationsråd, Venstres Mazlum Øz, håber på, at debatten om de hjemsendte syriske flygtninge vil blive taget op i byrådet. Det sker i kølevandet på, at Ringsted Integrationsråd melder ud, at man finder beslutningen om at hjemsende nogle syriske flygtninge for beklagelig, da Syrien ikke er sikkert at vende tilbage til. Foto: Kim Rasmusssen

Send til din ven. X Artiklen: Ringsted Integrationsråd melder klart ud: Udviste syrere skal blive Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ringsted Integrationsråd melder klart ud: Udviste syrere skal blive

Ringsted - 10. juni 2021 kl. 14:28 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

- Ringsted Integrationsråd finder det meget beklageligt, at herboende syriske flygtninge står til hjemsendelse til det land, de flygtede fra, mens det stadigvæk ikke er sikkert at vende hjem.

Sådan lyder det klare budskab fra Ringsted Integrationsråd i en pressemeddelelse, der nu melder sig ind i debatten om de hjemsendte syriske flygtninge.

- Vi synes, at den beslutning, som Udlændingestyrelsen har taget om ikke at forlænge nogle syreres opholdstilladelser, er lidt uheldig, fordi Danmark ikke har en aftale med Syrien om hjemsendelse. Der er forskellige magthavere der, også kurdere, og dem har vi altså ikke aftaler med. Vi er det første land, der vil det her, så det er lidt uheldigt. Det vil vi gerne gøre byrådet opmærksomme på, siger formanden for Ringsted Integrationsråd, Mazlum Øz (V), til DAGBLADET.

Han er én af tre politikere i rådet, der ellers består af ti borgere, som repræsenterer forskellige lokale foreninger eller deltager som privatpersoner.

- Vi har ikke så mange flygtninge fra Syrien i Ringsted, men dem, vi har, der berører det selvfølgelig deres integration, fremtid og deres mentale tilstand, at de skal sendes hjem til et land, der ikke er sikkert at vende tilbage til. Hvordan ville det ikke se ud, hvis man behandlede danskere på den her måde? Hvis Syrien havde været sikkert, og der havde været nogle hjemsendelsesaftaler, havde det set anderledes ud, tilføjer formanden.

Give lyd Hvad håber I på, at denne udmelding kan føre til?

Fakta Ringsted Integrationsråd formål er at:

Medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv, sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.

Svare på spørgsmål om og/eller informere om integrationsindsatserne i kommunen.

Give høringssvar vedrørende byrådsforslag på integrationsområdet.

Samarbejde med institutioner, organisationer samt enkeltpersoner omkring integration af flygtninge/indvandrere.

Involvering af etniske minoriteter i relevante beslutningsprocesser.

Sikre, at Ringsted Kommune opnår en aktiv politik og handlingsplan for etniske minoriteters placering på arbejdsmarkedet.

Skabe forståelse for etniske minoriteters ligestilling hos arbejdsgivere i kommunen.

Evaluere integrationsarbejdet løbende på baggrund af resultater.

Kilde: ringsted.dk Ringsted Integrationsråd formål er at:Kilde: ringsted.dk

- Som integrationsråd er det vores opgave at give relevant information omkring, hvad der rører sig på integrationsområdet i Ringsted. Og der synes vi, at den her problemstilling er relevant, fordi vi har borgere, der er berørte af det. Derfor kommer vi ud med det her budskab, indleder formanden Mazlum Øz og fortsætter:

- Det, det kan føre til, er, at samtlige byrådsmedlemmer bliver informeret om det. Beslutningerne omkring at forlænge de enkelte flygtninges opholdstilladelser kan vi ikke ændre ved, men at hjemsende nogle mennesker til et land, der bliver betegnet som sikkert, men som ikke er det, er ikke okay. Det er det, vi gerne vil lægge op, og så høre partiernes mening om i byrådet, hvis der er ønske for det.

- Byrådet har ikke nogen beføjelser her, men det kan forhåbentlig give lyd fra sig, hvis man tager problemstillingen op til diskussion, og så kan det jo være, at Udlændingestyrelsen kan ændre linjen, tilføjer han.

Er det et enigt integrationsråd, der står bag denne udmelding?

- Der var ikke enighed, det var flertallet, der vandt, lyder det fra Mazlum Øz.

Ikke bæredygtigt Nu går dit eget parti (Venstre, red.) ind for, at man skal lave hjemsendelsesaftaler med Assad. Hvad tænker du om det?

- Jeg er formand for integrationsrådet, og det er primært den kasket, jeg har på her, påpeger Mezlum Øz og understreger:

- Men jeg synes ikke, det er okay. Den idé er ikke bæredygtig. Vi har ikke nogen ambassader i Syrien, og de røde lamper blinker hos alle organisationer. Min sunde fornuft siger, at vi ikke kan sende syrere tilbage til det her land, som tingene er lige nu.

Foruden deltagelse af privatpersoner og politikere består Ringsted Integrationsråd af deltagere fra Ringsted Ungdomsforum, LO Midtsjælland, Bydelsmødre i Ringsted og Venligboerne Ringsted.