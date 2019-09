Brøndby Masterclass Samarbejde er fællesbetegnelse for et samarbejdsklubkoncept, hvor samarbejdsklubberne har en lang række muligheder og tilbud, som skal give værdi til samarbejdsklubbens børne- og ungdomsarbejde.

Ringsted IF bliver en del af Brøndby Masterclass Samarbejdet

Under Brøndby Masterclass Samarbejdet har allerede flere klubber indgået en samarbejdsaftale. Nu er turen gået til Ringsted IF, skriver Brøndby IF på deres hjemmeside.

Jesper Lemmike fra Ringsted IF fortæller i et interview på hjemmesiden, at Brøndby ligger geografisk og sportsligt et godt sted for Ringsted IF Fodbold. Man har ledt efter en topklub i Danmark og har med samarbejde med Brøndby fået tæt på hele pakken af det, man søgte.

Brøndby Masterclass Samarbejdet vil bistå udviklingen af Ringsted IF børne- og ungdomsfodbold

