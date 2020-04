Ringsted Festival er aflyst

Ringsted Festival 2020 er aflyst, oplyser Ringsted Festival mandag aften i en pressemeddelelse.

Det sker kort efter, at statsminister Mette Frederiksen meddelte, at alle store arrangementer til og med august er aflyst.

- Det betyder desværre, at vores elskede Ringsted Festival ikke afholdes i 2020.

Vi er dybt ulykkelige, og det gør ondt at vide, at vi ikke skal på Ringsted Festival i år og danse og synge i Lystanlægget. Vi frygtede, at det ville gå den vej, men vi forstår regeringens udmelding, da det vil være for stor en smittefare at være 10.000 mennesker samlet på vores festival. Men gud, hvor savner vi allerede vores festivalgæster!, skriver festivalen.

Som udgangspunkt flyttes Ringsted Festival til 5.-7. august 2021.

- Har du købt billet til Ringsted Festival 2020, så er den automatisk ombyttet til Ringsted Festival 2021. Du behøves ikke gøre yderligere med hverken partout- eller campingbillet. Den samme billet kan scannes på Ringsted Festival 2021. I forhold til refundering af billetter, så afventer vi et udspil fra kompensationsordninger og hjælpepakker fra regeringen, oplyser festivalen.

Festivalledelsen er indkaldt til møde tirsdag, og herefter vil man melde yderligere ud omkring Ringsted Festival.