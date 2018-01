Se billedserie Ringsted Erhvervs Auto A/S er blevet »Årets Forhandler«. Her ses nogle af medarbejderne med pladen, som markerer prisen. Privat foto

Ringsted Erhvervs Auto A/S kåret som årets forhandler

Ringsted - 23. januar 2018 kl. 18:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år inviterer Iveco Danmark til »kick-off, hvor alle forhandlere fra hele Skandinavien og Baltikum samles for blandt andet at høre om året der gik samt for at overvære den store prisoverrækkelse af »Årets Forhandler«, som er et kæmpe skulderklap.

Ved kick-off mødet blev Ringsted Erhvervs Auto A/S kåret som årets Iveco forhandler.

Iveco Danmark begrundedelse for at tildele Ringsted Erhvervs Auto A/S prisen er følgende:

"Ringsted Erhvervs Auto A/S er et selskab under udvikling med en positiv tankegang og gode fremtidsmuligheder. Firmaet nye overordnede strategi giver mere kapacitet til at klare kommende mål og opgaver«.

Direktør Gert Hansen modtog prisen til mødet og blev både glad og stolt over prisen:.

