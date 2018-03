Ringsted Dun forbliver på danske hænder

Salget af virksomheden er en kulmination på 10 års arbejde for at vende dyneproducentens underskud til et overskud, hvilket er mere end lykkedes. Mens man i 2007 havde et kæmpe underskud og gæld, kunne man i 2017 præsentere et overskud på 10,5 millioner kroner efter skat.