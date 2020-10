Lions holdt sidste år julemarked på Torvet. I år har Ringsted City taget handsken op og forsøger at skabe ægte julestemning på Torvet, hvis det kan lade sig gøre i forhold til coronarestriktioner. Foto: Thomas Olsen

Ringsted City vil arrangerer julemarked

Coronaen skal ikke tage juleglæder fra os. Derfor forsøger Ringsted City nu at arrangere et julemarked på Torvepladsen i Ringsted. Det er tanken, det skal holdes de to sidste weekender inden jul.