Se billedserie Generalforsamlingen lyttede opmærksomt, da formanden havde ordet, og kom bagefter med mange gode ideer til, hvordan midtbyen kan løftes. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ringsted City står uden formand

Ringsted - 28. februar 2020 kl. 15:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af punkterne på Ringsted Citys generalforsamling i aftes var valg af ny formand, men det lykkedes ikke at finde en afløser for Steffen Nielsen.

- Jeg er glad for, at de er mødt så mange op. Jeg har aldrig set så mange før. Det er måske fordi, det er en alvorsstund, indledte Steffen Nielsen, formand for Ringsted City på generalforsamlingen i aftes.

Knap 20 gik var mødt op, og de deltog alle i en konstruktiv debat om foreningens fremtid, men det lykkedes ikke at få valgt en ny formand.

Overskred budgettet

Steffen Nielsen udtrykte i sin beretning ærgrelse over, at foreningen ikke havde kunne holdet budgettet for 2019, men det skyldes, at foreningen betalte 40.000 kroner mere til Sommer i Ringsted end budgetteret.

Foreningen kom ud med et underskud på 47.566 kroner.

En anden årsag til det negative resultat er også, at kontingentet blev nedsat i sidste år. Det gjorde man for at få flere nye medlemmer.

- Vi har ikke fået så mange nye medlemmer, som vi havde håbet på, sagde Steffen Nielsen. Medlemstallet er stort set det samme som i 2018. Nye er kommet til, og nogle har meldt sig ud.

Kontingentet forbliver uændret.

Gravearbejde

En af de ting, som Ringsted City ikke kan gøre så meget ved er gravearbejdet i byen. Her delte Steffen Nielsen roser ud til Ringsted Forsyning, for at have lyttet og taget alle de hensyn til detailhandelen, som var muligt.

Detailhandelsprojektet, som skulle give bedre handel i midtbyen havde skabt en forventning om, at der skulle ske noget, faldt desværre til jorden.

- Jeg synes det er pisse ærgerligt, understregede Steffen Nielsen.

Kommunen trak sig, fordi projektet blev ændret i forhold til det oprindelige.

Kalundborg og Guldborgsund Kommuner gik videre med detailhandelsprojektet, men fik ikke tilskud til det. Så selv om Ringsted havde sagt ja til det ændrede projekt, var det alligevel ikke blevet til noget.

Lydhørhed

Det betyder imidlertid ikke, at Ringsted Kommune ikke vil give handelslivet i midtbyen en håndsrækning.

- Der er lydhørhed for, at der skal ske noget andet, mener Steffen Nielsen, som oplever, at der er stor velvilje fra kommunens side.

En delegation fra byrådet tager på en inspirationstur til Vejle for at se, hvad man har gjort for handelslivet der.

- Vi har muligheden for at spille ind nu, sagde Steffen Nielsen til forsamlingen.

- Vi arbejder hele tiden med dem, som spille ren rolle og prøver at påvirke, hvor vi kan, forsikrede Steffen Nielsen.

Udvikling i byen

Efter formandens beretning var ordet frit, og det gav en god og konstruktiv debat om byens udvikling. Der var mange ideer i spil.

- Det jeg ser som potentiale er, at få nogle af de mange, der kommer i outlettet til at komme til midtbyen, sagde Steffen Nielsen.

Det kunne blandt andet ske ved at reklamere med frie parkeringspladser i byen, infotavle over byens butikker, lys i træerne til jul i Nørregade, så centrene bliver bundet sammen med butikkerne i Nørregade.

Samarbejde med byens autoforhandlere om, at de udstiller biler i byen flere gange i løbet af sommeren, var der enighed om at arbejde videre med.

Folkemøde

Én kunne berette om succes med afholdelse af en slags folkemøde for foreninger i Sorø. Der var sidste år en stor succes på trods af dårligt vejr.

- Der er mange gode ideer, sagde Steffen Nielsen, som selv foreslog flere blomster i byen.

Det blev også foreslået, at der kommer et nyt byudviklingsfirma i spil, men her er Steffen Nielsen ikke sikker på, at det kan lade sig gøre, fordi det koster rigtig mange penge.

Steffen Nielsen mener, at der er en reel mulighed for at kommunen er lydhør overfor mere skiltning, så folk kan finde fra Ringsted Outlet til midtbyen, og en infotavle.