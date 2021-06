Se billedserie - Jeg mener, der er behov for en forening som Ringsted City, sagde Steffen Nielsen, der har været fungerende formand for Ringsted City, siden Christian Jacobsen trak sig som formand. Foto: Jørgen Jørgensen

Ringsted City fortsætter med ny formand

Ringsted - 03. juni 2021 kl. 11:40 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Et af punkterne ved Ringsted Citys årlige generalforsamlingen, som blev afviklet onsdag aften, var opløsning af foreningen. Det var sat på dagsordenen i tilfælde af, at der ikke blev valgt en ny formand.

11 ud af de 12 fremmødte stemte for, at Ringsted City skulle fortsætte, mens én enkelt undlod at stemme.

Efter meget snakken frem og tilbage om foreningens virke og betydning for byen og hvordan Ringsted City kan komme om i et højere gear igen, meldte Henrik Schuster Andersen, indehaver af Vin & Vin, sig til formandsposten.

Når punktet om opløsning af forening var sat på dagsordenen, så skyldes det, at ingen på sidste års generalforsamling meldte sig til formandsposten. Men ved en ekstraordinær generalforsamling, blev Christian Jacobsen, Davidsen Ure, Guld & Sølv, valgt som formand. Der gik dog ikke lang tid, før han trak sig fra posten, og tidligere formand Steffen Nielsen trådte til som fungerende formand.

Formandens tilbagetog og hele situationen omkring corona gjorde, at Ringsted Citys aktivitetsniveau ikke har været meget høj det seneste år, og bestyrelsen har ikke gjort meget for at skaffe nye medlemmer.

Noget af det første Ringsted City foretog sig efter coronaens indtog var at etablere en salgsplatform "Vi elsker Ringsted", hvor butikkerne kunne lægge tilbud op.

- Det blev en sparsom succes, konstaterede Steffen Nielsen.

Der var ikke mange, som brugte denne platform.

Næste initiativ var et julemarked, som i løbet af ret kort tid blev kørt i stilling. Halmballer, stadeholdere og tilladelse fra politiet var på plads, men så blev Steffen Nielsen kontaktet af én fra politiet, der pointerede, at der ikke måtte holdes julemarked. Det blev derfor aflyst i sidste øjeblik.

Foreningen har nu en fuld færdig køreplan for et julemarked i år, hvor det forhåbentlig er tilladt med den slags arrangementer.

Steffen Nielsen udtrykte håb om, at Ringsted City kan genoptage dialogen med kommunen om midtbyen.

- Jeg mener der er behov for en forening som Ringsted City. Der er behov for at man kan mødes, og der skal være en ramme for, at kommunen kan henvende sig, sagde Steffen Nielsen.

Han mener også, at det er vigtigt, at butikkerne har en stemme og kan fortælle, hvad midtbyen foretrækker og hvad der er behov for i forhold til kommunen.

Han kom i sin beretning også ind på samarbejde med Oplev Ringsted. Ringsted City har et tæt samarbejde med Oplev Ringsted og giver et tilskud på 40.000 kroner til aktiviteter under Oplev Ringsted - aktiviteter, som er med til at trække folk til byen.

Charlotte Maaløe, der åbnede Smag Duften i Tinggade sidste sommer, rettede en kritik til bestyrelsen for, at den ikke gør nok for at få nye butikker med i Ringsted City.

- Jeg synes det virker som en lukket inderkredsforening, sagde Charlotte Maaløe.

- Vi har ikke været et sted, hvor vi skulle ud at give den en skalle. Pludselig stod foreningen uden formand. Da Christian holdt op var bestyrelsen ikke rigtigt fungerende, sagde Steffen Nielsen.

Spørgsmålet om, hvordan foreningen får flere medlemmer var også oppe at vende. I øjeblikket ligger medlemstallet på 56, hvoraf cirka halvdelen er detailbutikker mens resten er liberale erhverv. Ringsted City forsøgte for et par år siden at skaffe flere medlemmer, dels ved at nedsætte kontingentet og dels ved personlig kontakt til erhvervsdrivende. Det gav få nye medlemmer, men de er droppet ud igen.

- Vi skal blive meget bedre til at kommunikere og vi skal blive mere synlige, slog Steffen Nielsen fast.

Det drejer sig om at få de handlende til at stå sammen. Det handler om fællesskab.

Foruden Henrik Schuster Andersen, blev Charlotte Maaløe og Maria Børsting Pedersen, Sjællandske Medier, nyvalgt til bestyrelsen. Annette Jensen, Farvebuen, blev genvalgt. Henrik Larsen, TV Midtsjælland, ønske ikke genvalg, og Kim Daleng, Tøjeksperten Kim, der ikke var på valg, ønskede at trække sig ud. Bestyrelsen består herefter af formand Henrik Schuster Andersen, Steffen Nielsen, Milthers & Nielsen Advokater, Annette Jensen, Maria Andersen, Saaby's, Charlotte Maaløe og Maria Børsting Pedersen.

Henrik Schuster Andersen fortalte i en kort præsentation af sig selv, at han har 30 års baggrund i Coop Danmark heraf 14 år som brugsuddeler. Han etablerede Vin & Vin sammen med en kompagnon. Han har siddet i flere bestyrelsen.

- Jeg har egentlig sagt, at jeg ikke ønsker at være med allerede nu efter to år med butikken (Vin & Vin, red.), sagde Henrik Schuster Andersen.

Der var glæde over, at han meldte sig på banen, og det udløste stor applaus.

- Du er ikke kun en formand, du er en kvalificeret en, sagte ordstyrer Tom Sønderup.