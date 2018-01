Der er to små sensorer, som hele tiden måler, hvor du og de to joysticks er, og som derigennem fører dine bevægelser ind i den virtuelle verden, som virtual reality udgør. Systemet har kostet 10.000 kroner plus en computer, der kan håndtere det kraftige system. Foto: Anders Petri

Ringsted Bibliotek får ny teknologi

Det nye tiltag er kommet på plads, fordi borgerne i Ringsted skal have mulighed for at stifte bekendtskab med den nye teknologi virtual reality.

- Vi gør det for at vise, hvor vi er på vej hen. Så folk får en fornemmelse af, hvad virtual reality er, siger Palle Fast Christensen.

- Den nye teknologi med virtual reality rummer et stort potentiale for læring og underholdning, og biblioteksrummet er et oplagt sted for borgerne at bevæge sig ind i de mange universer, udtaler biblioteks- og borgerservicechef Anders Clausen samtidig og fortsætter: