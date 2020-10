RingStedet: Ny butik med brugskunst

Her findes der noget for enhver smag.

Monica Sibbern, der bor i Farendløse, har et vagtselskab ved siden af, der tager ud til events. På grund af coronaen har hun ikke haft noget at lave i sit vagtfirma siden den 20. marts.

Beslutningen om at åbne egen butik med brugskunst kom for nylig, og i løbet af 14 dage fik hun opbygget forretningen.

Det har givet sved på panden og nogle lange nætter for at gøre forretningen klar til åbningen, og nu ligger den her, lige midt i centret, lys og indbydende.