Rie har arbejdet 50 år i brugsen: De må bære mig ud, før jeg stopper

Ringsted - 29. maj 2021 kl. 06:01 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Jeg stopper ikke, før de bærer mig ud.

Selv om kommentaren bliver fulgt op af en mild latter, er der alligevel nok et gran sandhed i det, når det kommer fra 70-årige Anne Marie Sørensen i kundemunde kaldet »Rie«. I et halvt århundrede og siden ansættelsen i 1971 (!) har hun sørget for fyldte varehylder på gulvet og glade smil fra kasselinjen i Superbrugsen Ringsted.

Og det arbejde har Rie ingen planer om at forlade lige foreløbig.

- Selv om jeg er en gammel kone på 70 år, holder jeg ikke op. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg ellers skal lave, siger Rie og slår en latter op:

- Som jeg sagde til Max (Nielsen, red.), da han blev ansat som uddeler, så kan det godt være, at det er ham, der bestemmer, men det er min brugs.

Et stykke brugshistorie Når Rie Sørensen den 1. juni fejrer sit jubilæum, kan hun også se tilbage på de skiftende tiders brugsforeningshistorie. Da hun blev ansat i 1971, hed supermarkedet HB Komus og var drevet af Hovedstadens Brugsforening, siden blev butikken til BB Kvickly, der så bare blev til Kvickly og endelig Superbrugsen Ringsted, som vi kender butikken på Nørretorv i dag.

- Der har selvfølgelig været mange skift, både hvad angår varesortiment, arbejdsopgaver og butiksnavne, siger Rie Sørensen, der husker tilbage på et særligt øjeblik i butikkens historie.

- Det største var jo nok dengang, vi var en Kvickly og skulle laves om til Superbrugsen. Jeg sagde, at jeg ikke ville over i en mindre butik, der kun forhandlede madvarer, men vi fik jo masser at lave alligevel, viste det sig.

I dag kan man møde Rie i kassen, men her har hun kun siddet i en femtedel af arbejdslivet.

- Jeg har mest været på gulvet, så jeg var faktisk lidt ked af at skulle sidde i kassen for otte-ni år siden. Men jeg har haft en masse gode oplevelser, og kunderne er glade for at se mig, siger hun og åbner ellers op for, hvad der er opskriften på en den bedste kassedame.

- Jeg har fået mine faste kunder, som jeg selvfølgelig snakker med om løst og fast, hvis tiden og køen ellers tillader det.

Fantastisk arbejdsplads At hun er blevet på den samme arbejdsplads i så mange år, er ikke på grund af lønnen, eller selve arbejdet, men derimod noget, man ikke umiddelbart kan betale for.

- Det er en fantastisk arbejdsplads med nogle gode kolleger og en rigtig god chef. Han er på lige fod med alle os andre og altid til stede i butikken. Vi har et fantastisk

sammenhold mellem de unge og gamle, siger Rie Sørensen og slår fast:

- Vi hjælper hinanden, og kunderne kan mærke, at vi har det godt sammen.

Når hun ikke arbejder, passer hun hjemmet og haven i Ringsted, men hun har ingen planer om at forlade brugsen for at gå pension.

Det er lige før, det føles lidt forkert at forlade arbejdet en time tidligere på tirsdag, når hun skal hjem og gøre hjemmet klar til åbent hus i anledning af jubilæet. På den anden side:

- Jeg glæder mig. Jeg skal drikke morgenkaffe med mine kolleger, så skal jeg holde reception kl. 10-12 i butikken, og så har jeg åbent hus fra 16.30 for kolleger, venner og familie, siger Rie Sørensen, der som trofast abonnent på DAGBLADET tidligere har kunne læse om sit jubilæum nummer 25, 40 og nu 50. Og som hun kækt slutter:

- Vi snakkes ved om 10 år.