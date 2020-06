Ridehallen skal sælges

Det besluttede et byrådsflertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, KristenDemokraterne og Ringstedlisten mandag aften.

Før den endelige beslutning blev truffet var byrådsmedlemmerne gennem en længere debat, hvor modstanderne af et salg kæmpede for at få undersøgt, om den historiske bygning kunne omdannes til en kommunal skaterhal og til opbevaring af nogle af de rekvisitter, som der ikke er plads til i Ringsted Sport Center.

Det var SF’s Britta Nielsen, som havde fremsat det forslag, da punktet blev behandlet på Økonomiudvalgets møde i sidste uge.

Forslaget fik opbakning af Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale Venstre, som alle ønskede at indrette et aktivitetssted for byens ungdom efter ønske fra blandt andet Ringsted Ungdomsforum, Ringsted Ungdomsskole og SSP i Ringsted.