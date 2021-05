Sønderup Revisorer er et uafhængigt revisionshus med fokus på revision, rådgivning og lønbehandling for små- og mellemstore virksomheder. PR-foto

Revisionsfirma har vokseværk

Det indebærer, at kontorerne i Karlslunde og Brøndby lægges sammen under navnet Sønderup Revisorer.

- Siden vi etablerede vores kontor i Karlslunde i 2017 som "brohoved" til hovedstaden, har vi arbejdet på at lave en enhed på ca. 30 medarbejdere, hvilket vi nu opnår. Forud for sammenlægningen har det været vigtigt for os, at CR Revision deler samme værdigrundlag som Sønderup Revisorer, hvilket vi gennem vores drøftelser med partner Morten Rasmussen og partner Jimmi Christensen er overbeviste om, siger statsautoriseret revisor Tom Sønderup i en pressemeddelelse.

Vokser til 80 ansatte Sønderup Revisorer har i forvejen et kontor i Ringsted med ca. 50 medarbejdere og bliver dermed et af de største uafhængige revisionskontorer på Sjælland.

- Vi er de seneste år blevet mødt af udfordringer omkring øgede krav til revisorer fra myndighederne samtidig med, at digitaliseringen er med til at ændre vores branche. For at gøre os endnu mere robuste til at imødekomme disse udfordringer, har vi ledt efter en samarbejdspartner i området, som matcher værdier og tilgange hos vores 10-12 ansatte. Dette har vi fundet med Sønderup Revisorerne, som vi har kendt gennem mange år, udtaler partner Jimmi Christensen fra CR Revision, og tilføjer: