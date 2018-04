Revision: Kommunen har for mange ubetalte regninger

Ringsted Kommune hænger i bremsen, når det gælder om at få betalt regningerne til tiden. Der er i indeværende - som tidligere år - for mange forfaldne regninger, der ikke er blevet betalt. Det påpeger en rapport fra det statsautoriserede revisionsselskab BDO.

- Man er inde og skrive: »Vi har fortsat et antal ubetalte regninger.« Det er altså ikke noget, der er poppet op for nyligt. Det er ikke ok. Det er også et spørgsmål om moral, påpegede gruppeformand for Venstre Klaus Hansen på det seneste byrådsmøde.