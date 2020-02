En 43-årig mand fra Roskilde er tiltalt for et såkaldt »drug rape« af en 21-årige kvinde i Ringsted. Sagen blev ført i Roskilde onsdag, besynderligt nok imens Strafferådets anbefalinger til ændringer af voldtægtsparagraffer i straffeloven blev offentliggjort og gav en del politisk debat. Foto: Martin Pedersen

Retten overvejer: Blev sanseløs kvinde voldtaget?

Ringsted - 20. februar 2020 kl. 17:17 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 21-årig kvinde fra Ringsted mødtes med en nu 43-årig mandlig bekendt fra Roskilde på Hotel Scandic i Ringsted i juni 2019. Så meget ligger fast.

Men puttede manden bedøvende medicin i den unge kvindes vin og udsatte hende for voldtægt, eller var det kvinden der lagde op til seksuel aktivitet imellem dem?

Det spørgsmål skulle onsdag være endt i en dom i Retten i Roskilde i en sag om et »drug rape« - altså voldtægt af et bedøvet offer.

Men afhøringen af den tiltalte mand, den 21-årige kvinde, hendes veninder og en retskemiker trak ud.

Derfor valgte dommeren at udskyde domsafsigelsen til næste uge, oplyser anklager John Catre Nielsen, Midt- og Vestsjællands Politi til DAGBLADET Ringsted.

Mærkelig adfærd Under retssagen forklarede både den tiltalte mand og den 21-årige kvinde, at de kender hinanden fra internettet. De har ikke været kærester, og da de mødtes den aften i juni 2019 var det ikke med udgangspunktet, at der skulle ske noget seksuelt, siger John Catre Nielsen.

- Den tiltalte nægter sig skyldig. Han forklarede, at de endte på hotelværelset, fordi de havde fået alkohol, så han ville ikke køre hjem. Han forklarede desuden, at de på værelset havde de ikke samleje, men anden seksuel aktivitet, og det var den forurettede, der lagde an til det, siger John Catre Nielsen.

Han afhørte den 21-årige kvinde, der beskrev, at hun og drak noget mousserende vin med en blålig farve.

På hotelværelset fik kvinden totalt »black out«. Hun husker ingenting fra klokken cirka 1.30 om natten, til hun vågnede næste morgen ved 8-tiden og havde det elendigt.

Hun tog hjem til en veninde, der blev afhørt som vidne.

- Ifølge veninden opførte den forurettede sig atypisk. Hun vaklede, var usammenhængende og kastede voldsomt op og faldt i en dyb søvn, siger John Catre Nielsen.

I dagene efter sms'ede den 21-årige med den 43-årige mand, og det var her, han fortalte hende, at der havde foregået noget seksuelt på kvindens initiativ.

Hun anmelde det til politiet, men da der var gået en lille uge, kunne der ikke laves en fysisk undersøgelse af hende. Til gengæld blev der taget en prøve af hendes hår, hvori der blev fundet spor af et stærkt bedøvende middel.

- Det bruges blandt andet til epilepsi for at forhindre rystelser, forklarer anklageren.

Midlet findes i Danmark i to typer piller, hvoraf den ene har en lyseblå farve.

Anklageren mener derfor, at det stærke middel var i den blålige mousserende vin, kvinden drak, inden de endte på hotelværelset.

Dommer og domsmænd skal nu vurdere flere elementer i sagen:

Var den stærke medicin i vinen? Har den 43-årige med vilje bedøvet kvinden og udsat hende for et sexovergreb?

Var hun i en tilstand, så han burde have vidst, at hun ude af stand til at vide, hvad der foregik?

Lagde hun selv om til noget seksuelt imellem dem?

Svarene kommer først, når dommen afsiges torsdag den 27. februar.