Retten har talt: Livsfarligt knivstik var et drabsforsøg

Offeret for knivstikkeriet i Benløse var 57 år, den dag i maj 2019, da en 22-årig nabo jog en steakkniv helt i bund i hendes mave. Det var meget tæt på, at hun ikke blev ældre. Og det var et drabsforsøg - ikke grov vold har retten nu afgjort. Foto: Hans-Henrik Lærke