Retssag om brutalt knivdrab indledes i dag

Tvangsindlagt

Den unge mand har siden grundlovsforhøret 31. juli været tvangsindlagt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup, men skal altså for retten i dag tirsdag og fredag, hvor den endelige dom forventes at falde.

Til grundlovsforhøret den 31. juli erkendte drengen at have slået moren ihjel efter at have været oppe at skændes med hende.

Efter sigende skulle han have stukket moren i hals og ryg med en grillkniv ”i hvert fald syv gange”, som han fremlagde det, men hvad der fik ham til at stikke hende ihjel, blev dog ikke fremlagt.

Han vidste udmærket, at han gjorde det, bare ikke hvorfor, lød det.