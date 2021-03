Retrofabrikken får mere plads

Retrofabrikken, som har specialiseret sig i at reparere og videresælge gedigne danske møbler fra 1950'erne og frem, har længe haft for lidt plads på Odinsvej i Ringsted.

Derfor kunne ejer Bjørn Hansen mandag glæde sig over, at en lejekontrakt er indgået med Printz Ejendomme på de noget større lokaler på Jættevej 17.

Her er der 1512 kvadratmeter til rådighed og det betyder, at Retrofabrikken nu kan få samlet alle sine varer på samme sted.

- Det er det her, som vi har drømt om. Her er god synlighed ud til ringvejen og en stor lagerhal, så vi kan få tømt vores tre nuværende lagre og samle det hele her fra 1. juli, siger ejer af Retrofabrikken Bjørn Hansen.

- Vi er glade for aftalen. Bygninger har bedst af at blive brugt i stedet for at stå tomme, siger han.