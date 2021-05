Se billedserie Bjørn Nielsen på Retrofabrikkens store lager. Foto: Kim Rasmussen

Retrofabrikken er flyttet til Jættevej 17

Ringsted - 22. maj 2021

Vi lever i en tid med meget fokus på jordens ressourcer. Flere og flere går derfor op i genbrug og bæredygtighed. Det mærker Retrofabrikken i Ringsted, der har specialiseret sig i at istandsætte og sælge brugte møbler.

Retrofabrikken indviede i sidste uge nye lokaler på Jættevej 17. Virksomheden var vokset ud af lokalerne på Odinsvej og havde samtidig lagre andre steder i byen. Det er nu blevet samlet på Jættevej. Her har Retrofabrikken 1500-1600 kvadratmeter, hvoraf en stor del er lager. Der er også salgslokaler og et lille museumsrum.

I museumsrummet kan man her til at begynde med se "Ægget", og finde lidt information skaberen af dette ikoniske møbel Arne Jacobsen.

I et stort udstillingslokale finder man sofaer, kommoder, borde, stole og reoler, som har været populære i danske hjem for årtier siden. Alt har været igennem møbelsnedker Ehsan Kingos kyndige hænder, så de er klar til brug.

Møblerne, der får nyt liv og sælges er primært fra 1960'erne og et par årtier frem. Det er møbler, som mange husker fra deres barndom.

- Fordelen ved møbler fra 1960'erne, 70'erne og 80'erne er, at de lavet af massivt træ og håndsamlet og er skabt til at blive renoveret, siger indehaver af Retrofabrikken Bjørn Hansen.

Især designermøbler er populære.

- Lige så snart det har et navn, så kan det sælges, oplyser Bjørn Hansen.

Møblerne lander ikke kun i danske hjem. De sælges mange forskellige steder i verden. Den største kunde er kinesisk, og der er blandt andet også kunder i Australien, New Zealand, Taiwan, Korea og Japan. Dertil kommer de private kunder, som finder varerne på nettet. De er fra alle verdensdele.

Bjørn Hansen har også levet rigtig mange møbler til Norge, da han for halvandet år siden fik til opgave at møblere 70 kontorer for et stort norsk firma. Det var var primært med brugte møbler.

Møblerne, man finder hos Retrofabrikken stammer blandt andet fra dødsboer og fra Den Blå Avis. Der er også folk, der selv henvender sig, for at sælge deres møbler.

- Vi har mange, der skriver og spørger om vi vil købe deres møbler. Nogle køber møbler her og sælger dem her, når de så kommer og køber nyt, forklarer Sophie Bak.

Her under coronapandemien har der været nok at se til for Retrofabrikken. I løbet af det seneste år er der blevet ansat to ekstra medarbejdere, så der nu er fem ansatte foruden Bjørn Hansen.

- Her da coronaen startede, kunne vi godt mærke, at mange gik hjemme og havde tid til at indrette, fortæller Sophie Bak.

- Af de otte år vi har haft her i Ringsted, er sidste år nok det bedste, vi har haft, supplerer Bjørn Hansen.

Der er især blevet solgt utroligt mange skriveborde og især små dameskriveborde til københavnere, mens de store er sendt til Jylland og Fyn.

Han er ikke i tvivl om, at der de næste mange år vil være fokus på brugte møbler. Den industrielle genre er ved at blive populær.

Teaktræ og palisander er efterspurgt, og nu begynder lyst egetræ også at komme ind i billedet. Det gælder dog ikke den type møbler i syret eg, som var populært for 30-40 år siden. Dem er der ikke efterspørgsel på.

I en afdeling af Retrofabrikken er der også nye møbler, som Bjørn Hansen får produceret i samarbejde med Rune Elmegaard, der designer dem.

Der er også puder, tæpper og tasker, som er nye.

Noget, der rammer øjet, når man træder indenfor i Retrofabrikken er små tæpper i spændende farver og mønstre. Bjørn Hansen og hans kæreste Dorrit Holm plejer at rejse til Marokko og indkøbe tæpper. Her får de også produceret skindtasker, som Dorrit Holm har designet.

I det næste lokaler kan man ikke undgå at bemærke Mafundi-puder puder i smukke farver. De er også nye, fremstillet på en Fairtrade certificeret fabrik i Kenya, og fyldet er dansk økologiske dun.

De faste åbningstider på Retrofabrikken er onsdag og lørdag, men man er altid velkommen til at komme efter aftale. Indenfor almindelig arbejdstid vil der altid være nogen i huset.