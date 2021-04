Se billedserie Kroejer Henrik Petersen er klar til at lukke gæster ind på onsdag. Foto: Thomas Olsen

Restauratører er klar til gæster: Reserveringer tikker ind

Ringsted - 19. april 2021

Fra på onsdag bliver det igen muligt at nyde et måltid indendørs på en restaurant.

Hos Rådhuskroen i Sct. Bendtsgade i Ringsted er bordreservationerne begyndt at komme ind i ganske pænt tal.

- Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Vi har styr på vores pladser inden for med afstand og så videre, og vores personale er også helt vildt glade for, at vi kan komme i gang igen. Nu er jeg i gang med at bestille drikkevarer og blomster og så videre, så vi er klar, siger han.

Restauranten har plads til omkring 50 spisende gæster.

Det skal lige gå op for folk Hos Ferdinands Bøfhus i Nørregade er man også klar til at genåbne på onsdag.

- Vi har jo vidst, at vi måtte åbne den 6. maj for indendørsservering, så vi har ligesom lavet vagtplan og indkøb efter det, som nu vil blive fremrykket frem mod på onsdag. Vi er klar, siger restaurantchef Marco Kekec.

- Umiddelbart kan vi have 65 siddende gæster inden for, påpeger restaurantchefen.

Det må vi jo bare gøre Hos Rådhuskroen har man ingen betænkeligheder ved at skulle tjekke gæsternes coronapas.

- Det må vi jo bare gøre. Det er os, der får bøden, hvis ikke vi gør det, så det har vi styr på, lyder det fra kromand Henrik Petersen.

Han oplyser, at man undersøger muligheden for selv at kunne teste de kunder, der nu ikke måtte have et gyldigt coronapas med sig til restaurantbesøget.

- Jeg læste forleden, at der var et hotel, som havde indkøbt tests, så de kunne teste deres gæster selv. Det vil jeg arbejde på, at vi også kan få fat i, siger kromanden.

Restaurantchefen hos Ferdinands bøfhus, Marco Kekec, istemmer med Rådhuskroen i forhold til tjek af kundernes coronapas.

- Vi gør selvfølgelig, hvad vi skal gøre efter loven. Hvis folk ikke har et gyldigt coronapas, så kommer folk ikke ind, fordi ellers venter der store bøder for os, lyder det fra restaurantchefen, der desuden forventer et næsten fuldt tilgængeligt menukort til på onsdag.

- Menukortet er stadig det samme, men der kan måske være udfordringer med at få alle råvarerne hjem i tide, fordi alle havde jo regnet med, at vi først måtte åbne for indendørsservering den 6. maj, så jeg tror på, at 90 procent af menukortet er tilgængeligt på onsdag, fortæller Marco Kekec og bemærker:

- Der kan være nogle af de specielle udskæringer af kød, som kan være en uge eller to forsinket. Vi skal gå fra at have take away til fuldt kort, så der har været nonstop forberedelse for os frem mod åbningen på onsdag.

Kromand Henrik Petersen fortæller, at man hos Rådhuskroen kan forvente sig det klassiske menukort som altid.

- Det er hele menukortet, vi kører med. Smørrebrød til frokost og almindelig middagsretter til aften, understreger han.