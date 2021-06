Se billedserie Der har længe været fuld gang i tilberedningen af sushi hos Oishii, men snart kan det ske uden mundbind. Her er det fra venstre Zifei, Yuna, Jinglu og Zhitao. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Restauranter ånder lettet op: Det bliver rart at slippe for mundbindet

Ringsted - 10. juni 2021
Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Torsdag formiddag vidste hverken Ringsted-spisestederne Italy&Italy eller Oishii endnu, at regeringen og de øvrige partier i Folketinget i nat landede en stor aftale om yderligere genåbning af Danmark - og dermed også forlængede åbningstiderne fra kl. 22 til midnat for alle restauranter, caféer og barer fra fredag.

Det er egentlig også ligegyldigt for dem at vide. For den italienske restaurant på torvet og sushirestauranten på gågaden i Ringsted gør lempelsen nemlig ingen forskel. Begge restauranter vil fortsætte med at lukke kl. 22, for sådan gjorde de også før corona-pandemien.

- Der er meget få, hvis overhovedet nogen, der går ud og spiser kl. 22 i Ringsted, siger Lu Li, der er indehaver af Oishii Sushi, inden hun skynder sig at tilføje:

- Selv om vi ikke har så mange sene gæster, vil jeg da tro, at lempelsen alligevel gør en forskel. Gæsterne skal ikke længere skal stresse ud ad døren, og vi skal ikke smide dem ud.

Køkkenet lukker kl. 9

Maurizio Mosconi tror heller ikke, at genåbningen får den store betydning for sin restaurant Italy&Italy.

- Det er kun ved særlige lejligheder, at vi ikke lukker kl. 22. Ellers kommer folk og spiser inden køkkenet lukker kl. 9, og sådan har det faktisk altid været, siger indehaveren og slår fast:

- Vi serverer også frokost, så vi er ingen døgnrestaurant.

Medvind på trods

Trods restriktioner i form af mundbind og coronapas har Begge restauranter oplevet fremgang i den seneste tid.

- Vi har klart kunne mærke, at folk vil det her. Folk vil gerne ud at spise sammen, men jeg tror nu ikke så meget, det er lempelser, men vejret, der gør hele forskellen. Forleden havde vi kun to reservationer til frokost, men det endte med at alle bordene på terrassen blev besat, Maurizio Mosconi.

Også Oishii Sushi har kunne mærke øget efterspørgsel - særligt efter sushirestauranten blev kåret til Sjællands bedste sidste år af Opdag Danmark.

- Det har dog aldrig været sådan, at vi ikke har kunne følge med, siger Lu Li.

En lettelse

Selv om begge restauratører endnu ikke har hørt om de seneste genåbningsplaner, hæfter de sig ved særligt et punkt: Fra mandag siger Danmark farvel til mundbind alle steder undtagen i tæt kollektiv trafik.

- Det bliver en kæmpe lettelse for os at kunne smide mundbindet, men vi opfordrer samtidig vores medarbejdere til at lade sig teste to gange om ugen, siger Lu Li, inden Maurizio Mosconi bakker op:

- Det bliver rart at slippe for mundbindet.